Российская армия стремительно расширяет зону безопасности в Сумской области. За сутки под контроль перешли пять крупных опорных пунктов. Штурмы идут у Краснополья и Высокого, где расположена протяжённая линия обороны ВСУ.

Успехи есть и на Запорожском направлении. Наши артиллеристы уничтожили сеть укреплённых сооружений и огневых позиций неонацистов в лесополосах к западу от Гуляйполя. Серия мощных ударов не позволила противнику разместить в этом районе тяжёлую технику.

Новая попытка ротации киевских радикалов сорвана на Днепропетровском участке. Операторы дронов разбили вражеское подразделение и не позволили боевикам отступить для перегруппировки. Также беспилотники лишили ВСУ связи, ликвидировав десятки антенн.