Уничтожил вражеский БПЛА: подвиг младшего лейтенанта Онохова

Младший лейтенант Денис Онохов, командир расчёта зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" грамотно руководил подчинёнными, когда боевики попытались атаковать объекты гражданской и военной инфраструктуры. Радиолокационные средства обнаружили вражеский беспилотник и уничтожили его, не допустив жертв среди мирного населения.

Рядовой Владимир Севостьянов в составе автомобильной колонны доставлял боеприпасы нашим подразделениям на передовую и попал под обстрел. Грамотно используя рельеф местности, он вывел автомобиль в безопасную зону и своевременно привёз груз российским бойцам.