Путин поздравил женщин с праздником

В России отмечают 8 Марта. Этот весенний день посвящён женщинам - мамам, бабушкам, сестрам, женам и дочерям. Заботливым и мудрым, серьезным и смешливым, нежным и сильным - очень разным, но обязательно любимым и любящим. Сегодня с особенными словами и самыми искренними пожеланиями к россиянкам обратился Владимир Путин.

"Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остаётся в сердце каждого человека на всю жизнь: согревает, умножает радостные эмоции и придаёт сил в самую трудную минуту испытаний", - сказал президент.

Глава государства отдельно поздравил женщин, которые выполняют задачи на спецоперации, работают в непростых условиях на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах.