Собянин поздравил москвичек с Международным женским днём

Сергей Собянин поздравил женщин с праздником. По словам мэра, 8 Марта ассоциируется у нас с тёплыми лучами солнца, морем цветов и улыбок родных и любимых людей. Каждый год мы с волнением ждём этот день, чтобы выразить восхищение нашим бабушкам и мамам, сёстрам и дочерям, жёнам и подругам.

Собянин поблагодарил дорогих женщин за поддержку и вдохновение, а также за труд на благо родной столицы, и пожелал крепкого здоровья, прекрасного настроения и чтобы в сердцах всегда царила весна.

Ране с особенными словами и самыми искренними пожеланиями к россиянкам обратился Владимир Путин. Президент отметил, что щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остаётся в сердце каждого человека на всю жизнь.