Европейские пираты: Швеция захватила на Балтике сухогруз под флагом Гвинеи

Из Швеции пришли сообщения о задержании торгового судна под флагом Гвинеи, которое следовало из Касабланки в Санкт-Петербург. Сухогруз взяли на абордаж с вертолёта и катера. В разъяснениях береговой охраны королевства утверждается, что судно под названием Caffa якобы находится в санкционном списке, но не Евросоюза, а Украины.

Также в оправдание своих по сути пиратских действий Стокгольм пытается приписать подозрения в отсутствии у сухогруза страховки и смене флага с российского на гвинейский.

Шведские власти заявляют, что в ходе проверки правового статуса корабля выявили критические нарушения, которые дают основание считать будто у нет регистрации, а это значит, что на сухогруз не подпадает под защиту морского права, и он не может курсировать в территориальных водах европейских государств.