Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта, Международным женским днем.

Он отметил, что "по-настоящему мудрая женская душа" делает мир лучше и добрее. По словам Путина, материнская любовь играет важную роль в жизни каждого человека.

"Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами, восхищаемся нашими прекрасными женщинами, от всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности.

Порой кажется, что нет таких вершин, которые были бы недоступны нашим женщинам. Вы добиваетесь потрясающих результатов в самых разных профессиях. Когда этого требует дело — проявляете исключительную стойкость характера, волевые лидерские качества. Вы без колебаний приходите на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружаете вниманием и заботой родных и близких, посвящаете себя воспитанию детей.

Дорогие женщины! Вам действительно подвластно все: вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным женским днем!" — сказал президент России.