Иран несет ответственность за атаку на начальную школу для девочек на юге страны

Иран якобы несет ответственность за атаку на начальную школу для девочек на юге страны, утверждает президент США Дональд Трамп. 8 марта о ответ на вопрос журналистов на борту своего самолета он отметил, что исламская республика хочет вести мирные переговоры, а США — нет.

"Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном", — подчеркнул Трамп.

Другие заявления президента Соединенных Штатов:

— У Трампа нет данных, что якобы Россия предоставляет разведданные Ирану;

— США пока не рассматривают отправку наземных войск в Иран, но могут сделать это в будущем;

— Противостояние продолжится столько, сколько потребуется;

— ВС США уничтожили всю военную авиацию и 44 корабля Ирана;

— США не хотят вовлекать курдов в конфликт с Ираном, чтобы не усложнять его;

— Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки.

В результате атаки по школе погибло не меньше 150 школьников. По данным The New York Times, США хотели ударить по базе КСИР, которая находится по соседству со школой.