Китай призывает остановить боевые действия на Ближнем Востоке, заявил глава МИД КНР Ван И 8 марта на пресс-конференции.

Он отметил, что суверенитет Ирана и всех стран Персидского залива должны уважаться, а применение силы не является способом решения проблем.

"Это вопрос, который вызывает обеспокоенность у всех сторон и является центром внимания в текущей международной ситуации. Китай занимает объективную и справедливую позицию и неоднократно разъяснял свою принципиальную позицию. Вкратце ее можно выразить одной фразой: необходимо прекратить военные действия", — сказал Ван И.

По его словам, Китай и Россия не боятся внешних провокаций и давления. Отношения Москвы и Пекина всегда остаются незыблемыми и прочными, как скала, несмотря на сложную международную обстановку, подчеркнул Ван И.