Силы ПВО уничтожили 72 украинских БПЛА за ночь

Ночью 8 марта дежурными средствами ПВО были перехвачены 72 украинских беспилотника. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 20 БПЛА над территорией Астраханской области;

— 20 БПЛА над территорией Республики Крым;

— 14 БПЛА над территорией Ростовской области;

— восьми БПЛА над территорией Белгородской области;

— четырех БПЛА над территорией Краснодарского края;

— трех БПЛА над территорией Курской области;

— двух БПЛА над территорией Волгоградской области;

— одного БПЛА над акваторией Азовского моря.