Силы ПВО уничтожили 72 украинских БПЛА за ночь

Ночью 8 марта дежурными средствами ПВО были перехвачены 72 украинских беспилотника. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 20 БПЛА над территорией Астраханской области;
— 20 БПЛА над территорией Республики Крым;
— 14 БПЛА над территорией Ростовской области;
— восьми БПЛА над территорией Белгородской области;
— четырех БПЛА над территорией Краснодарского края;
— трех БПЛА над территорией Курской области;
— двух БПЛА над территорией Волгоградской области;
— одного БПЛА над акваторией Азовского моря.