В Подмосковье более 150 человек ищут троих подростков

В подмосковном Звенигороде пропали трое подростков. Их поисками занимаются более 150 человек, сообщил ТАСС координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.

Заявка на поиски поступила 7 марта. В поисковой операции делается упор на берег Москва-реки, изучаются записи камер видеонаблюдения.

По данным из соцсетей, пропавшим по 12-13 лет, при этом в интернете распространяется информация о том, что пропали 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика.

Ночью 8 марта сообщалось, что волонтёры нашли шарф одного из исчезнувших детей. По одной из версий, они утонули. Так считает свидетель – местный рыбак.