Ближний Восток в огне: война продолжается

МИД Бахрейна сообщил о повреждении опреснительной станции в результате авианалёта со стороны Ирана. Исламская республика атаковала сразу несколько объектов в королевстве. Есть пострадавшие. Ударам подверглись другие страны региона и Израиль.

В свою очередь, Тель-Авив начал новый этап военной операции, в ходе которой главными мишенями становятся иранские предприятия энергетики. Американские и израильские силы нанесли удар по нескольким нефтеперерабатывающим заводам. Хранилища топлива горят в Шахране, Фардисе и Карадже.

Отвечая на вопросы журналистов, кто виновен в ракетном ударе по школе для девочек в Минабе, в ходе которого погибли более 170 воспитанниц заведения в возрасте от шести до одиннадцати лет, Дональд Трамп заявил - Иран. Здание, по версии главы Белого дома, поразила не американская, а иранская ракета. Ранее сообщалось, что разведка США по ошибке внесла школу в список военные объектов, подлежащих уничтожению.

Иранские информационные агентства сообщают, что минувшей ночью вооружённые силы нанесли удары по нескольким американским военным базам в регионе. После удара беспилотниками в столице Кувейта загорелся небоскрёб, в котором располагается служба социального обеспечения страны. В Ираке атаке подверглась американская военная база в Эрбиле.

Подверглась обстрелу территория Израиля. Система ПВО "Железный купол" была активизирована в городе Кирьят-Шмон. Власти Ирана заявили, что несмотря на усилия США, у КСИР достаточно боеприпасов для нанесения ударов. Массированной ракетной атаке подверглась Хайфа. С территории Ливана вооружённые формирования "Хезболлы" выпустили более тридцати боеприпасов.

Судя по всему, американские ВВС готовятся к новой фазе ударов по Ирану. Сообщается, что на британскую авиабазу Фэйрфорд прибыли бомбардировщики В-1, тем самым существенно сократится подлётное время до Ирана. Ранее американские бомбардировщики осуществляли боевые вылеты исключительно с территории США.