Когда в товарищах согласья нет: агрессия против Ирана расколола мир

Иран не отдаст ни пяди своей территории. Этими словами президент Масуд Пезешкиан ответил на заявления из Вашингтона о том, что карта исламской республики может измениться в результате боевых действий. Сегодня стало известно: в Тегеране определились с кандидатурой будущего верховного лидера, но США считают, что выбирать нового руководителя суверенной страны должен Белый дом.

О собственных потерях в Вашингтоне не задумываются. Тела американских солдат, погибших в ходе операции на Ближнем Востоке, с траурными почестями встречают на авиабазе Довер. Компьютерные стрелялки и ролики в интернете, смонтированные под весёлую музыку, которыми в последние дни так гордился Белый дом, закончились.

Данных о том, что Россия передаёт Ирану разведданные у Дональда Трампа нет. Отрицает он и то, что американцы, якобы намерены договориться с курдами, заполучив их военную поддержку. Зато, если верить изданию Axios, совместно с Израилем на завершающем этапе операции Штаты готовы направить в Иран спецназ, чтобы установить контроль над запасами урана.

Тем временем пропасть между США и другими странами НАТО стала ещё шире. Например, как быть с поставками американского оружия той же Украине. Ведь США ещё долго будут сосредоточены на Ближнем Востоке. Сейчас трудно предсказать, не отложат ли закупки на потом, не урежут ли их или вовсе не отменят.

Поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана выразил Пекин. "Глядя на Ближний Восток, охваченный войной, я хочу сказать, что этой войны никогда не должно было быть. Они никому не принесет пользы", - заявил глава МИД Китая Ван И.