Москвичей пригласили на новое прочтение "Русских сезонов"

Яркое событие в культурной жизни столицы. На сцене национального центра "Россия" состоялась премьера мультижанрового спектакля "Русские сезоны. Весна".

Это новое прочтение легендарной постановки, которая в начале ХХ века покорила всю Европу. Зрители смогли насладиться хореографическими номерами на фоне зрелищных мультимедийных декораций. Под бессмертную музыку Стравинского и Римского-Корсакова на огромных экранах оживали полотна Рериха, Головина, Бакста и Бенуа.

Как подчеркнули организаторы, постановка отдаёт и дань уважения знаменитым балеринам - Анне Павловой, Матильде Кшесинской и Брониславе Нижинской, чьи имена стали символами русской культуры.