Космонавты поздравили россиянок с борта МКС

Цветы, теплые слова и море улыбок. Сегодня - 8 марта, Международный женский день. Самые добрые пожелания - прекрасной половине человечества. Мужчины выражают признательность мамам и бабушкам, женам и дочерям, сестрам, коллегам по работе.

Праздничные акции проходят по всей стране. Доброй традицией стал всероссийский флешмоб "Вам, Любимые". К нему присоединились и правоохранители. В Москве сотрудники полиции и Росгвардии дарят на улицах букеты весенних цветов. Особое внимание в этот день и женщинам-водителям.

Поздравления звучат даже с орбиты. С борта МКС к прекрасным дамам обратились Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев. Космонавты выразили своё восхищение женщинами, подчеркнув их красоту, мудрость, силу характера и доброту.