В Москве открылась выставка к 85-летию со дня рождения Андрея Миронова

Выставка, посвященная жизни и творчеству одного из самых ярких советских актёров открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 85-летию со дня рождения Андрея Миронова и рассказывает о ключевых этапах его работы в Театре сатиры, на сцене которого артист прослужил более четверти века и блистательно воплотил свыше трёх десятков ролей.

Зрители смогут увидеть редчайшие кадры, запечатлевшие актера как на сцене, так и в быту. Для всех кто пришёл на выставку в день открытия, экскурсию провёл коллега и сослуживец Андрея Миронова - народный артист России Юрий Васильев.