"Это грязь, а не человек": Ксения Собчак о скандалах с Ларисой Долиной

Лариса Долина попала в скандал в минувшем году. Сначала артистка под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а затем через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице певица тогда не вернула, ссылаясь на то, что ее нагло обманули мошенники, и после произошедшего у нее нет средств.

Разбирательства по этому делу длились несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть покупательнице квартиру, а Долину выселить. Но Лариса Александровна не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы и Лурье смогла въехать в квартиру только под конец января.

Общественность в этом разбирательстве полностью поддержала покупательницу. Долину стали отменять. Своим поведением певица завоевала народную нелюбовь. И даже попытка оправдаться полностью провалилась.

Ксения Собчак прокомментировала громкие скандалы с участием звезд шоу-бизнеса, и конечно же, затронула произошедшее с исполнительницей хита "Погода в доме". Телеведущая призналась, что подобное поведение кажется ей очень странным. Ведь зачастую публичные люди сами портят себе репутацию.

"Чья репутация все время рушится на наших глазах? Не будем приводить примеры… Людей, выстраивающих идеальную картинку. Но люди чувствуют ложь, чувствуют вранье и ждут, потирая ладоши, когда же он-то. Когда эти бесконечные котята в профиле, герань на столе и любовь к младенцам. Когда же ее прихлопнет?" — пустилась в рассуждения Собчак.

Ксения уверена, что народу интересно, что прячется за идеальной картинкой, ведь все понимают, что идеала не существует. "Это внутренне заложено аудиторией, потому что они видят, что невозможно быть таким хорошим. И ждут, когда же они узнают правду, и им станет поспокойнее. Все-таки я был прав, все-таки это грязь, а не человек…" — отметила телеведущая.

По словам Собчак, Долина могла бы красиво выйти из скандальной ситуации. Но неправильно повела себя с самого начала, а когда одумалась, уже было поздно.

"Главное — не молчать полгода, как Долина. Даже она могла из этой ситуации выбраться нормально. Просто она не пошла к хорошим пиар-специалистам. В любой ситуации всегда есть выход. Просто люди часто выход этот игнорируют", — заключила журналистка.