Путин напомнил Западу об истинных причинах конфликта на Украине

Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. Об этом заявил Владимир Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Это не наши какие-то действия. Это действия западных стран, включая и европейские страны. Они и пожинают сегодня то, что посеяли", - сказал президент России.

Ещё Путин фразой "Хвост виляет собакой, а не наоборот" охарактеризовал отношения Киева и Евросоюза. Говоря о текущей ситуации, президент отметил - европейцы не могут не замечать энергетический шантаж Киева, но затыкают друг другу рот.

Неделю назад Венгрия и Словакия отказались предоставлять Украине электроэнергию. Это произошло после прекращения работы нефтепровода "Дружба", по которому в Европу через территорию Украины транспортируется российская нефть.