Растёт число участников конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня израильский портал Ynet сообщил, что ОАЭ нанесли первый удар по Ирану. Через несколько часов в ОАЭ заявили, что страна не наносила ударов по опреснительному комплексу в Иране, как об этом писали в Израиле.

Тем не менее, есть другие сигналы о расширении числа участников войны против Ирана. Накануне сообщалось, что Великобритания готовит авианосец Prince of Wales к возможному развёртыванию на Ближнем Востоке. Корабль, несущий истребители F-35 и нуждающийся в сопровождении множества других судов и подводной лодки, приведён в состояние повышенной готовности; время на мобилизацию его сил средств сокращено до пяти дней.

О том, что Азербайджан также может присоединиться к операции против Ирана, косвенно говорит жёсткое заявление Ильхама Алиева после того, как 5 марта в Нахичевани взорвались несколько беспилотников, прилетевших, предположительно, из Ирана. Без ответа это не останется, пригрозил президент.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат военную промышленность страны.

В результате ударов были убиты аятолла Хаменеи, военные руководители Ирана, сотни гражданских лиц, в том числе детей. Россия потребовала немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.