Москвичей предупредили о резком понижении температуры

В ночь на 9 марта в Подмосковье резко похолодает. Мороз предстоящей ночью может окрепнуть до 18 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре. В черте Москвы столбики термометров не опустятся ниже минус семи градусов, на востоке области будет местами до минус 18-ти.

Несмотря на кратковременное похолодание, метеорологическая весна в Москве должна начаться 10 марта. Об этом накануне сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Минувшая зима была снежной и холодной. В Подмосковье температура опускалась ниже 30 градусов, а высота сугробов в некоторых районах достигала 90 сантиметров.