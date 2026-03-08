Для поиска пропавших детей в Подмосковье задействовали беспилотники

Спасатели и волонтёры используют беспилотники для поиска пропавших в районе подмосковного Звенигорода подростков. В операции задействовано около трёхсот человек, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

По данным регионального главка МЧС, накануне 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и до сих пор не вернулись. Последний раз детей видели в районе Москва-реки.

Ночью на берегу была найдена шапка одного из пропавших детей. По одной из версий, дети могли утонуть. Такое предположение высказал местный рыбак.