За минувшие сутки по всей линии соприкосновения в зоне СВО уничтожены три вражеских танка и четыре артиллерийских орудия натовского образца. Зону огневого контроля расширяют бойцы "Восточной" группировки, развивая наступление на Запорожском участке фронта. Как сообщают с передовой, наши подразделения перемалывают силы националистов в районе населённых пунктов Воздвиженка и Верхняя Терса, и отражают все попытки националистов перейти в контратаку.

Охоту за вражеской техникой ведут расчёты беспилотников на Добропольском направлении. Операторы дронов обнаружили и поразили броне автомобили ВСУ, не позволив националистам провести ротацию.

По позициям натовской артиллерии отработали и в Харьковской области. Двумя ударами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня и до десяти украинских военнослужащих.