Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Владимир Путин подписал закон об обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий граждан. Документ предусматривает регистрацию военных, полицейских, добровольцев в особых формированиях, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции и некоторых категорий федеральных госслужащих.

Также президент подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в Вооружённых силах России. Этот документ касается тех граждан, которые участвуют в боевых действиях как контрактники и подвергаются в своих государствах уголовному преследованию.

Несколько подписанных президентом документов опубликовано на портале правовой информации. Среди них - закон о возврате средств за авиабилеты участникам спецоперации, а также об ужесточении наказания за незаконное пересечение госграницы.