Сына убитого Али Хаменеи избрали верховным лидером Ирана

Совет экспертов Ирана назначил сына Хаменеи Моджтабу новым верховным лидером. Аятолла Али Хаменеи погиб в первый день операции США и Израиля против Ирана во время удара по Тегерану. Президент США Дональд Трамп уже поспешил заявить, что что новый лидер Ирана не продержится долго без одобрения Вашингтона.

Минувшей ночью КСИР нанёс ракетный удар по базе американских вертолётов. В Тегеране заявляют, что атака была комбинированной с использованием беспилотников и баллистических ракет, поражены ангары с техникой и склады горючего. А накануне иранские военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе, применив ракеты "Хейбаршекан". В Тегеране это назвали местью за атаку на свои энергетические объекты.

Тем временем, по иранской инфраструктуре наносятся удары беспрецедентного масштаба. Ночью американская и израильская авиация атаковала четыре крупных нефтехранилища в провинциях Тегеран и Эльбурс. Гигантские факелы пламени над столичным регионом, горят топливные терминалы. Нефть разлилась по улицам и канализациям, превратив их в огненные реки.

Для Ирана наступили, возможно, самые тяжёлые дни за последние десятилетия. Страна одновременно борется с пожарами на жизненно важных объектах, отражает удары по своей территории и пытается сохранить политическую стабильность. Конфликт перешёл в фазу тотальной инфраструктурной войны, где под ударом оказались объекты, от которых зависит само существование целых городов и стран.

Президент США Дональд Трамп допустил отправку в регион наземных войск. Цель – захват обогащённого урана, ядерного наследия Ирана, которое, по словам американского лидера, должно быть либо вывезено с территории, либо уничтожено.