Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером республики

Совет экспертов Ирана 8 марта избрал сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны, утверждает иранское агентство Fars.

"На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран", — говорится в специальном заявлении совета.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что новый глава исламской республики "не продержится долго" без одобрения США. Американский лидер неоднократно говорил о своем желании участвовать в выборе верховного лидера Ирана.

США и Израиль начали операцию против Ирана в субботу утром. Одной из первых жертв ударов стал Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он вместе с ведущими командирами иранской армии погиб во время совещания в Тегеране. Разведки США и Израиля несколько месяцев гонялись за Хаменеи в ожидании времени для точечного и сокрушительного удара.