Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА за три часа

8 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 34 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— восьми БПЛА территорией Краснодарского края;

— восьми БПЛА над территорией Московского региона, в том числе четырех, летевших на Москву;

— шести БПЛА над территорией Республики Крым;

— четырех БПЛА над акваторией Азовского моря;

— трех БПЛА над территорией Курской области;

— двух БПЛА над территорией Ростовской области.

По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской и Рязанской областей, а также Республики Адыгея.