Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА за три часа

8 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 34 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— восьми БПЛА территорией Краснодарского края;
— восьми БПЛА над территорией Московского региона, в том числе четырех, летевших на Москву;
— шести БПЛА над территорией Республики Крым;
— четырех БПЛА над акваторией Азовского моря;
— трех БПЛА над территорией Курской области;
— двух БПЛА над территорией Ростовской области.
По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской и Рязанской областей, а также Республики Адыгея.