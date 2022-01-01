Трамп назвал рост цен на нефть маленькой платой за мир

Президент США Дональд Трамп 9 марта прокомментировал рекордный рост цен на нефть и назвал его маленькой платой за безопасность и мир.

По его словам, они быстро снизятся после уничтожения иранской ядерной угрозы. Трамп отметил, что "только дураки думают иначе".

"Краткосрочный рост цен на нефть, которые стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы, это очень малая цена за безопасность и мир в США и во всем мире", — написал президент США в соцсети Truth Social.

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 110 долларов за баррель впервые с июля 2022 года.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат военную промышленность страны.