Трамп совместно с Нетаньяху решит, когда прекратить операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп совместно с совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху решит, когда прекратить операцию против Ирана. Об этом заявил американский лидер в интервью газете The Times of Israel.

"Я приму решение в подходящий момент, но все будет учтено", — добавил Трамп.

Президент США посчитал преждевременным комментировать избрание сына Хаменеи главой Ирана. Церемония присяги новому лидеру исламской республики пройдет 9 марта в Тегеране, сообщило агентство Fars.

Совет экспертов Ирана 8 марта избрал сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны, утверждает иранское агентство Fars.