На дома в Германии упали обломки метеорита

Несколько жилых домов в Западной Германии повреждены обломками крупного метеорита. Небесное тело вошло в атмосферу Земли накануне вечером и, сгорая, разделилось на множество частей. Кадры большого светящегося шара с огненным хвостом очевидцы публикуют в сети.

Лучше всего его было видно в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и в соседних Нидерландах. После падения фрагментов пострадавших нет. По мнению ряда учёных, метеорит - один из обломков кометы Atlas, через след от которой сейчас проходит Земля. В ближайшие два месяца подобных подарков из космоса ожидается ещё больше.