Нефть стремительно растёт в цене на фоне агрессии против Ирана

Резкий рост нефти на мировом рынке обсудят сегодня на экстренном заседании министры финансов G7. Не исключено, что для предотвращения энергетического кризиса в Европе будет принято решение использовать топливо из стратегических запасов.

Тем временем, из-за военных действий США и Израиля против Ирана цена на нефть уже поднялась до 118 долларов за баррель. Вслед за нефтью растёт и газ, дефицит которого ощущается всё сильнее, особенно в Европе. СМИ сообщают, что в Британии запасов голубого топлива осталось всего на два дня. В Штатах, которые сами добывают углеводороды, ситуация несколько лучше. Но Трампу все же приходиться успокаивать граждан. Как, впрочем, и союзников.

Сложившаяся неопределённость у многих в США вызывает серьёзные опасения. В Белом доме пока не смогли внятно объяснить, какова конечная цель операции на Ближнем Востоке. Очевидно, что война затягивается, а коллапса внутри Ирана не случилось. Тегеран продолжает жёстко отвечать на американо-израильские атаки, чего, видимо, в Вашингтоне не ожидали.

Официально Пентагон заявляет о семи погибших американских военных. Но, по мнению СМИ, это количество может намеренно занижаться, учитывая характер и масштабы иранских ответных ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Вот и глава Пентагона Пит Хегсет предупреждает - нынешний список погибших американцев не окончательный.

Может быть, таким образом глава министерства войны США намекнул на предстоящую наземную операцию в Иране. Её не исключал и президент США. Да и в прессе такой шаг Вашингтона уже обсуждается.