В Иране начались кислотные дожди после ударов США и Израиля

Армия Израиля объявила о новой волне ударов по Ирану и о поражении пусковых установок дальнобойных ракет. В стране горят нефтехранилища и электростанции. Небо над Тегераном уже несколько дней остаётся чёрным от дыма, идут кислотные дожди. Эксперты Красного полумесяца заявили об опасности экологической катастрофы.

Ещё серьёзнее ситуация в районах Ирана, где находятся ядерные объекты. По ним также целенаправленно бьют Израиль и США. Так, повреждения получили бункеры в провинции Исфахан. Кроме того, как свидетельствуют спутниковые снимки, поражена база беспилотников в Ахвазе.

Иран опубликовал кадры удара по школе для девочек в Минабе 28 февраля, в результате которого погибли 168 учениц и педагогов. В Вашингтоне утверждали, что школу атаковал сам Иран. Однако расследования ряда американских СМИ вскрывают все новые факты. Так, CBS News утверждает, что удар нанесли США из-за устаревших разведданных, согласно которым район значился как часть иранского военного объекта.

Не смолкают взрывы в Бейруте. Израильское командование издало беспрецедентный приказ жителям соседней страны - покинуть южные районы Ливана из-за ударов по объектам группировки "Хезболла", которая поддерживает Иран. В результате свои дома были вынуждены покинуть уже десятки тысяч человек. Пункты временного размещения переполнены. Люди ночуют под открытым небом.

Обстановка на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива накаляется с каждым днём. Иран заявил, что будет атаковать объекты нефтяного сектора, если США и Израиль продолжат агрессию. Ежедневно КСИР запускает по американским базам, перерабатывающим предприятиям в странах залива сотни беспилотников и десятки баллистических ракет. И многие из них достигают цели.

Крупный пожар сегодня утром вспыхнул на нефтезаводе в Бахрейне, который является основным поставщиком топлива для Пятого флота ВМС США. Также в КСИР заявили об ударах по всей территории Израиля. Сирены с утра звучат в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме. Иран применил гиперзвуковые и сверхтяжёлые ракеты.