Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта в жизни Москвы

Власти Москвы реализовали более 130 проектов с использованием искусственного интеллекта. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, современные технологии применяют в разных сферах - городском благоустройстве, транспорте, медицине.

Нейросети помогают ставить диагнозы, проектировать здания, оптимизировать закупки и решать множество других задач. Некоторые разработки уникальны.

Так, в мегаполисе запустили первый в мире беспилотный трамвай, обслуживающий регулярный пассажирский маршрут. Тестовую эксплуатацию проходит и автономный поезд метро.