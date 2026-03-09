Поиски пропавших в Подмосковье детей осложнил ночной снегопад

Поиски троих детей, пропавших в Подмосковье, осложнил ночной снегопад. Снег замёл лёд на Москва-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град". Кроме того, минувшей ночью в Подмосковье резко похолодало. Тем не менее, спасателям удалось просверлить сотни лунок для эхолотов, а также осмотреть все участки, куда детей могло занести течением реки.

В поисках детей принимают участие около 500 человек, вертолёт, водолазы, операторы дронов и спецтехника. Дети пропали 7 марта. По одной из версий, они провалились под лёд на реке. В микрорайон Восточном Звенигорода днём 7 марта последний раз видели троих детей. 13-летняя Алина, 12-летние Богдан и Ваня ушли гулять, но так и не вернулись. К поискам подключились волонтёры и местные жители.

На берегу реки нашли шарф и шапку, которая, предположительно, принадлежала одному из мальчиков. В деле появился свидетель. Рыбак, который находился неподалёку, якобы видел, как течение унесло одного из мальчиков. Поэтому в поисках особое внимание уделяется акватории реки.

Местные жители говорят: летом уровень воды в этой речке летом всего около полутора метров, зимой он поднимается до двух. Из-за сильного течения спасатели разделились на две группы. Первая осталась на точке, где, предположительно, обнаружили вещи подростков. Вторая спустилась ниже по течению, дистанция между ними около километра. Водолазы уже несколько раз погружались в реку, но пока безрезультатно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", это стандартная практика в случаях безвестного исчезновения, которая позволяет задействовать максимальные ресурсы для поисков. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Спасатели совместно с волонтёрами продолжают обследовать береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и изучают кадры с городских камер. Пока надежда живёт, поиск не остановится.