Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка одержала победу в супергиганте, сообщает ТАСС.

В первый день Игр Ворончихина взяла бронзу в скоростном спуске стоя, показав время в 1 минуту 24,47 секунды. В скоростном спуске у мужчин третье место в тот же день занял российский горнолыжник Алексей Бугаев.

На торжественном открытии Паралимпиады российские спортсмены впервые за 12 лет прошли с флагом страны. В соревнованиях принимают участие шесть россиян.

Всего в гонке за медалями участвуют 55 национальных сборных - это рекордное число. Паралимпийские игры продлятся до 15 марта.