Путин поздравил сына Хаменеи с избранием верховным правителем Ирана

Владимир Путин поздравил аятоллу Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана. Российский лидер выразил уверенность, что новый глава республики продолжит дело своего отца и сумеет сплотить народ перед лицом новых испытаний для противостояния вооружённой агрессии.

Также президент подчеркнул, что Россия была и будет надёжным партнёром Ирана, неизменно поддерживая Тегеран и иранских друзей.

Совет экспертов Ирана назначил сына Хаменеи Моджтабу новым верховным лидером. Аятолла Али Хаменеи погиб в первый день операции США и Израиля против Ирана во время удара по Тегерану. Президент США Дональд Трамп уже поспешил заявить, что что новый лидер Ирана не продержится долго без одобрения Вашингтона.