Техобслуживание четырех электросудов стартовало на Московской верфи

На Московской верфи стартовало техническое обслуживание и ремонт электросудов регулярных водных маршрутов. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, четыре инновационных речных трамвайчика прибыли на плановый сервис.

Специалисты проверяют работоспособность механизмов, которые обеспечивают ход, и маневрирование техники. Аналогичное обслуживание уже прошли катера быстрого реагирования. Они патрулируют акваторию Москвы-реки в тёплый сезон.

Благодаря мощностям и самому современному оборудованию Московской верфи, растёт качество и скорость работ. Теперь техосмотр и возвращение на маршруты занимает минимум времени.