Камчатка поплыла: в регионе тают гигантские сугробы

На Камчатке начали таять гигантские сугробы, в регионе начался сильный паводок. В столице края подтоплены улицы и сложная обстановка на дорогах. Жители через соцсети предупреждают друг друга о новых затопленных участках.

Ливневые канализации забиты снежно-ледяной кашей, поэтому вода не уходит. Аварийным бригадам приходится по несколько раз в день очищать одни и те же участки. В некоторых районах города образовались серьёзные разливы, в которых застревали даже пассажирские автобусы. Их вытягивали тросом. Из-за сложной погодной обстановки у учеников начальных классов отменили занятия.

На Сахалине циклон из Японского моря называют "подарочком к 8 марта". Погода резко испортилась именно в праздничные дни. За сутки в Южно-Сахалинске выпало около 50 сантиметров снега. Из-за сильной метели транспорт с трудом передвигается по городским дорогам. Стихия обрушилась на юг острова, и активно распространяется на северные районы.

Во власти метели и Кольский полуостров. На трассах в Мурманской области из-за снегопада видимость упала почти до нуля, и образовалась гололедица. Водителей призывают соблюдать повышенные меры безопасности.