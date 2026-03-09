Мошенники просят россиян перезвонить и воруют все деньги

Мошенники освоили схему обратного звонка. Детали сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Сначала аферисты рассылают смс-сообщения с предупреждением о взломе аккаунта на "Госуслугах" и просьбой перезвонить. Если жертва звонит им, то её обрабатывают сотрудники поддельного колл-центра.

Ничего не подозревающего гражданина убеждают продиктовать данные карты или код из смс, отправленный с портала госуслуг.

В "Мошеловке" советуют не перезванивать по неизвестным номерам и не реагировать на подобные смс-сообщения.