Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде

На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России. Это произошло на торжественной церемонии награждения, сообщает ТАСС.

Российская лыжница Варвара Ворончихина сегодня стала первой в супергиганте. Она принесла российской сборной первую золотую медаль на Играх в Италии.

7 марта Ворончихина взяла бронзу в скоростном спуске стоя, показав время в 1 минуту 24,47 секунды. В скоростном спуске у мужчин третье место в тот же день занял российский горнолыжник Алексей Бугаев.

На торжественном открытии Паралимпиады 6 марта российские спортсмены впервые за 12 лет прошли с флагом страны. В соревнованиях принимают участие шесть россиян. Игры завершатся 15 марта.