Больная раком Лерчек подписала отказ от госпитализации, чтобы провести время с детьми

В конце февраля блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, и ее муж, танцор Луис Сквиччиарини, стали родителями. У пары родился сын. Но радость от появления ребенка оказалась омрачена — врачи выявили у новоиспеченной мамы рак.

Диагноз Валерии раскрыл Луис. Он выступил с заявлением и призвал всех неравнодушных молиться за Чекалину, ведь драгоценное время для лечения потеряно, и спасти блогера теперь может лишь чудо.

"В день родов наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала ее на гистологию (сразу скажу, что наш сын здоров). Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз — результат подтвердился", — рассказал Сквиччиарини.

Блогер прошла полное обследование и уже перенесла первую операцию. "Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Так же была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы", — пояснил Луис.

Однако после операции Валерия не будет продолжать лечение в больнице, она написала отказ от госпитализации. Как сообщил РИА Новости адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев, блогер дома уже несколько дней. Чекалина просто хочет побыть с детьми.

"Валерия находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорожденным сыном, ее участие в судебном заседании (16 марта) будет решаться по состоянию здоровья", — сказал Олег Бадма-Халгаев.

В свою очередь адвокат Екатерина Гордон призвала прекратить суды и амнистировать Лерчек. Гордон в ужасе от того, что система разрушает жизнь многодетной мамы.

"Я утверждаю, что не было у нее никакого злого умысла! Помилуйте! Амнистируйте! Я вижу, как придумывают новые механизмы для ограничения свобод и наказаний! Так придумайте механизмы гуманности!" — заявила адвокат.