Израильская авиация разбомбила Русский дом в Ливане

Израильская авиация атаковала Русский дом в ливанском городе Набатия. Как сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков, директор культурного центра Асаад Дейя выжил во время налёта.

Примаков особо отметил, что Русский дом – не военная цель, он занимался исключительно мирной деятельностью.

Дом русской культуры в Набатии был местом сбора выпускников российских вузов и соотечественников. Россотрудничество расценило удар по этому учреждению как ничем неспровоцированную агрессию.

Израиль одновременно с началом ударов по Ирану атаковал Ливан. Целью ударов, как заявляли в Тель-Авиве, являются объекты движения "Хезболла".