Что стало с могилой Романа Трахтенберга спустя 16 лет после похорон: оторопь берет от такого отношения к умершему

Роман Трахтенберг скончался в ноябре 2009 года в результате сердечного приступа. Ему был 41 год. У шоумена осталось двое детей и жена. Он прославился на всю страну благодаря своим острым шуткам в передачах "Деньги не пахнут", "Ночной MUZZON", и т.д.

Похоронили Романа в Петербурге на кладбище Памяти жертв Девятого января. Летом 2011 года на могиле установили памятник в виде кулис. На одной стороне была прикреплена плита с фотографией Трахтенберга. Но еще в 2024 году плита обрушилась под действием собственного веса.

Представители Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга тогда признали факт произошедшего. Плиту должны были заменить. "Она крепилась на четырех анкерах, которые летом сгнили. Плита не выдержала веса и обрушилась. Это не акт вандализма. Установкой плиты занималась сторонняя организация. Администрация проинформировала о происшествии спецслужбу, отвечающую за эксплуатацию и содержание могил", — рассказали представители комитета больше двух лет назад.

Но родственники Трахтенберга, по всей видимости, проигнорировали разрушение его могилы. До сих пор часть плиты с разбитой фотографией просто лежит у памятника. Никто не смог найти время и средства, чтобы привести последнее пристанище ведущего в надлежащий вид.

На днях могилу Романа посетили блогеры, они сняли на видео, что творится вокруг. Спустя 16 лет после похорон Трахтенберга никто не навещает. По крайней мере, такое ощущение складывается из-за отсутствия цветов и разбитого памятника.