Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в зоне спецоперации. Прапорщик Саяд Альмембетов, доставляя грузы на передовую, умело уходил от ударов вражеских беспилотников. Когда один из дронов-камикадзе сдетонировал рядом с машиной, Саяд оперативно устранил неисправность и подвёз всё необходимое нашим мотострелкам.

Рядовой Андрей Смирнов с сослуживцами обеспечивает связь штурмовикам вблизи линии соприкосновения. Устанавливая оборудование, он заметил приближение двух FPV-дронов неприятеля и меткими выстрелами поразил коптеры, не допустив потерь.