Российская армия нанесла новые удары по украинским военным тылам. Приходят сообщения о взрывах в Харькове и Днепропетровске. Это ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на нашей территории.

В ходе спецоперации Южная группировка войск взяла под контроль Голубовку в ДНР. Её освобождение - еще один шаг на пути к Краматорску, до которого по прямой менее 20 километров.

В зоне ответственности группировки "Центр" экипаж Су-34 ударил по вражеским пунктам управления БПЛА. Бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции точно накрыли цели.

Расчеты наших "птичек" ликвидировали технику в глубоком тылу противника, сорвав ротацию боевиков, а также подвоз горючего и боеприпасов на передовую. А это работа российского дрона-перехватчика "Бумеранг-8". За неделю над Херсонской областью уничтожены 13 гексокоптеров типа "Баба-Яга".

В Запорожской области "Ураган" плотным огнем накрыл район размещения неприятеля и разрушил систему управления ВСУ на этом участке фронта.

За мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач личный состав Новосибирского медицинского отряда группировки "Центр" награжден медалями Жукова, "За спасение погибавших", а также Луки Крымского.