Путин посоветовал российским компаниям воспользоваться растущими ценами на нефть

Владимир Путин посоветовал российским энергокомпаниям использовать нынешнюю ситуацию на рынке нефти и газа для погашения долгов перед банками. Об этом президент заявил в Кремле на совещании, созванном специально для обсуждения мировых энергетических проблем, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил: Россия не раз предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поднимут цены на нефть и газ. Срывы поставок нефти и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке бьют по всей системе международных экономических отношений, отметил Путин.

Добыча нефти, которая завязана на Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, предположил президент. По его словам, и поставки СПГ с Ближнего Востока резко сократились, восстановление производств займёт недели и месяцы.

При этом Россия прекрасно понимает, что высокие цены на энергоресурсы носят временный характер. Москва Россия продолжит поставлять нефть и газа в те страны, которые являются надёжными покупателями, в том числе в Словакию и Венгрию, заверил Путин.

После начала боевых действий на Ближнем Востоке мировые цены не нефть взлетели на 30%. Сейчас баррель нефти торгуется на уровне 120 долларов.