Путин обсудил с Трампом Иран и Украину

Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить развитие текущей международной обстановки. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передаёт ТАСС. Разговор продолжался около часа.

Акцент в разговоре лидеров России и США был сделан на ситуации вокруг Ирана и переговорах по Украине. По словам Ушакова, Путин в разговоре с Трампом отметил успешное продвижение российских войск, что должно побудить Киев пойти на урегулирование конфликта.

Также российский президент высказал своему американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Ближнего Востока.

Владимир Путин высказал положительные оценки посреднических усилий США и лично Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Как сказал Ушаков, беседа носила деловой, откровенный и конструктивный характер; президенты выразили готовность к регулярному общению.