Трамп заявил о достижении военных целей США в Иране

Военные цели операции США в Иране достигнуты, и конфликт будет закончен в течение дней. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты сделали значительные шаги по достижению своих военных целей в Иране. Но Трамп заверил, что США "оставили некоторые из наиболее важных целей на потом".

Кроме того, американский лидер утверждает, что операция против Ирана будет завершена "в течение нескольких дней, но едва ли на этой неделе".

Трамп также пообещал безопасность судоходства через Ормузский пролив, отметив, что в регионе находится много кораблей ВМС США. На прошлой неделе контроль над проливом полностью взял Иран, заявили в КСИР.