Женщина погибла в результате атаки Ирана на столицу Бахрейна

В Манаме один человек погиб при атаке Ирана. Местные СМИ сообщают, что это была 29-летняя женщина. Ещё восемь пострадали, их доставили в больницы. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе МВД Бахрейна.

"По предварительным данным, в результате вопиющей иранской агрессии, направленной против жилого дома в столице Манаме, один человек погиб и несколько получили ранения", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Манаме 9 марта американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала в жилой район города. Местные журналисты уточняют, что снаряд попал в отель, где могли находиться американские дипломаты.