Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп 9 марта заявил, что он впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

"Мы обсуждали это с президентом Путиным, он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто раньше не видел ничего подобного", — заявил американский лидер на пресс-конференции во Флориде.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что разговор с российским лидером был "позитивным".

Помощник президента России Юрий Ушаков 9 марта сообщил о телефонном разговоре Путина с Трампом. Он отметил, что акцент разговора был сделан на ситуации вокруг Ирана, а также на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Как отметил Ушаков, беседа носила конструктивный характер и продлилась около часа. По итогам диалога лидеры стран договорились поддерживать связь регулярно.