Николай Сердюков публично обратился к Бородиной в важный день и крупно опозорился

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения. По случаю 43-летия телеведущая отправилась с мужем и друзьями в Куршевель.

Компания посетила грандиозную вечеринку с танцами и шампанским, которую не первый год организует продюсер Максим Берин. Бородина куражилась, словно девочка-подросток под выступление группы "Руки Вверх!". Солист Сергей Жуков со сцены поздравил Ксению.

А после ведущая устроила распаковку подарков. Особо отличился Николай Сердюков. Он вручил жене корзину с розами и кольцо с драгоценными камнями. Ювелирное изделие выполнено в стиле помолвочного кольца принцессы Дианы. По некоторым данным, оно может стоить от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Со своей страницы в соцсети Сердюков обратился к жене. Он выразил Бородиной благодарность.

"Для меня этот день давно перестал быть просто женским праздником. Он стал днем одной очень важной девушки. Моей Ксюши. Сегодня у нее день рождения. Человека, который для меня гораздо больше, чем можно уместить в несколько слов. Моя любовь, мой самый близкий и родной человек. Спасибо тебе за твою доброту, тепло и большое сердце. Я очень ценю тебя, твою силу, характер и то, каким человеком ты остаешься в любой ситуации", — написал Николай.

Однако поздравление блогера возмутило народ. Пользователи Сети уверены, что Сердюков не смог сам найти слов для любимой жены и попросил помощи у Чата-GPT. Якобы на это указывает частое употребление слова "человек".

"Николай поздравил человека. Романтично. Видно, что Колю переполняют чувства", — едко подметил бывший участник "Дома-2" Май Абрикосов.

"Судя по тексту она для него просто человек, а не любимая и обожаемая женщина, но это итак видно. Я думаю этот брак долго не продержится, он изначально обречен на провал", — поддержала Мая одна из подписчиц его блога.

"Какой позор, это не просто "сел в лужу", это прям позорище! Лучше бы он одну строчку написал, но от души, а не вот это с ИИ", — разоряется поклонница Бородиной.