Композитору Александру Зацепину исполняется 100 лет

Народному артисту России Александру Зацепину – сто лет. В это трудно поверить. Мастер всё так же полон энергии и творческих замыслов. На его счету – музыка более чем к 100 фильмам, в том числе таким комедийным шедеврам, как "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница". А планов – ещё на век вперёд.

Его музыка уже десятилетия - часть культурного кода страны. И в каждом из нас отзывается моментально. Стоит только Маэстро коснуться клавиш. Жизнь - только миг - он лучше всех это знает! Даже если этот миг длиною в сто лет.

Александр Зацепин родился в Новосибирске. Стать композитором и не мечтал. Слишком много было в детстве увлечений! Всерьез собирался пойти в циркачи. Поражал всех акробатическими трюками. Но и первую свою мелодию написал еще ребёнком, когда учился в музыкальной школе.

Впрочем, Александр Зацепин - композитор-универсал, настоящий гений - и весёлых, совершенно фантастических по энергетике мелодий.

Он считает себя счастливчиком - повезло встретить своего режиссёра - Леонида Гайдая. Музыка Зацепина звучит практически во всех его легендарных комедиях. "Приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука".

Но ведь мелодия в кинокомедии - дело особое! Должна помогать эксцентрике! Вот Зацепин и искал способы выразительности. Какие только необычные предметы не использовал.

А Михаил Боярский вспоминает, как впервые записывал с Зацепиным песню Бармалей к фильму "Повар и певица". Нашёл он и своего поэта - Леонида Дербенёва. Работали своеобразно. Сначала обычно появляются стихи, а потом уже музыка. У них всё было наоборот.

Зацепина еще в юности друзья называли Железным Шуриком. За невероятную работоспособность. И про секрет долголетия его, конечно, сейчас все спрашивают. Его нынешняя спутница жизни - режиссёр Муза Ли – считает: он просто человек, который сделал себя сам.

Каждый день его и правда расписан по часам. Встаёт обычно в семь утра. "Он делает зарядку тридцать-сорок минут ежедневно. И у него свой комплекс упражнений. и он очень охотно делится вот этими своими секретами. Вот я у него даже научился и взял несколько элементов зарядки", - рассказал Дмитрий Харатьян, народный артист России.

Песен - признаётся - не пишет с тех пор, как ушли из жизни Дербенёв и Гайдай. Все последние годы его страсть - мюзиклы. Они с успехом идут на разных сценах. А юбилей маэстро отметит в Большом театре. Звёздные исполнители. Любимейшие песни. И планов у Александра Зацепина ещё очень много. Хватит на следующие сто лет.